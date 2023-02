Dienstag, 14 Februar 2023 | 07.045

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochter und ...

der Valentinstag ...

Geld an sich ist nicht so wichtig … aber viel Geld das ist schon was ...

das liegt daran … daß Geld kein Wert an sich ist … sondern ein rein quantitativer Begriff …



Freiheit dagegen ist ein qualitativer Begriff … ein Wert als solcher …

entweder / oder … man ist frei / oder eben nicht ...



es kommt auch nicht darauf an … wieviel Geld man hat …

sondern was man damit macht was man hat ...



hier kommen Geld und Freiheit gewissermaßen auf einen Nenner …

man könnte so weit gehen und sagen … Bundeskanzler sind Gefangene ihres Jobs ...



bekanntlich steuern Mafiabosse auch aus dem Gefängnis heraus ihren ‘Job’ …

unberührt davon daß draußen die 'freien' Klimakleber das Schlimmste zu verhindern versuchen







