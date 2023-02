Dienstag, 14 Februar 2023 | 07.045

Die Würde des Menschen und ...

die Balance ...

es könnte sein … daß sich Positives und Negatives in dieser Welt in Balance halten …

und sich gerade daraus die Energie ergibt …



die den atom oder sonstwie betriebenen Dampfer Welt vorantreibt …

ebenso unabhängig von der Balance wie unbeirrt angesichts der Folgen ...



es gibt nun mal in der Spitze jene … die riesige Schätze und Werte aufbauen …

und jene … die Kriege vom Zaun brechen und alles wieder kaputt machen ...



und oder jene … die riesige Vermögen aufbauen ...

dann aber auch jene … die im Streit ums Erbe wieder alles verscherbeln ...



das Verhalten des Menschen ist eine Gratwanderung mit eingebauten Fallen …

es ist 'der Weg' zum Ziel … genau dieses Ziel aber nie erreicht ...







