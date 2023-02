Montag, 13 Februar 2023 | 07.044

Die Würde des Menschen und ...

die Demokratie ...

es versteht sich fast von selbst … daß Berufspolitiker bzw so genannte ‘Machtmenschen‘...

wie insbesondere praktisch alle bisherigen Bundeskanzler wmd dieser Bundes Republik Deutschland ...



mit Demokratie nichts anfangen können und sich auf ebenso unterschiedliche …

wie mehr oder weniger originelle Art und Weise drum herum drücken …



Helmut Schmidt beispielsweise mit dem Spruch …

‘Eine Demokratie in der nicht gestritten wird ist keine’ (???)



passender wäre wohl der Spruch … wer nicht in der Lage ist Wahlen zu gewinnen …

unter den Bedingungen von verfassungsmäßiger Demokratie … ist kein Demokrat ...



dennoch darf ich nicht selbst mir die Hoffnung nehmen … das vornehmste Verfassungsziel

noch zu erreichen … ‘den Nutzen des Volkes mehren’ !!!







