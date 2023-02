Sonntag, 12 Februar 2023 | 06.043

Die Würde des Menschen und ...

die Freiheit ...

seit Tausenden von Jahren ist sie überliefert … die Erkenntnis / die Erfahrung …

völlig unbeeindruckt von aller Zivilisation und Kultur ...



‘Sehet die Vögel unter dem Himmel … sie säen nicht sie sammeln nicht …

sie ernten nicht … und der himmlische Vater ernährt sie doch’ …



und viele haben auch kein ständiges Zuhause … bzw man könnte auch sagen eigentlich zwei …

eine Art Residenz / ein Quartier für den Sommer bzw für den Winter …



die Zugvögel … der größte Anteil an den so genannten wandernden Tierarten …

unter anderen verschiedene in den Ozeanen aber auch an Land lebende Fischarten bzw Reptilien



sie leben frei und ebenso ungehindert wie unbekümmert … wie und wo sie gerade wollen …

und kümmern sich nicht um nationale Zuständigkeitsgrenzen ...







