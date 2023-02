Samstag, 11 Februar 2023 | 06.042

Das Verfassungsgericht der Bundespsychophysikerin und ...

die Konventionen ...

der homo sapiens … dieses vernunft-begabte Wesen ...

das sich gleichwohl ebenso hartnäckig wie nachhaltig weigert …



sich seinen Möglichkeiten entsprechend zu verhalten und zu handeln …

ist ein wahres Wunder an Inkonsequenz und Widersprüchlichkeit …



rund acht Milliarden dieses Wesens leben inzwischen auf dieser unserer Mutter Erde …

und abgesehen davon … daß selbst die Muttererde weitgehend verunreinigt bzw verseucht ist …



wird versucht ... durch Konventionen zu retten was noch zu retten ist … s. Berner Konvention

beispielsweise Tausende Pflanzen und Tierarten … die erhalten und geschützt werden sollen ...



paradoxerweise ist der Mensch selbst davon ausgeschlossen …

nicht gefangen genommen verletzt getötet gestört geschädigt gehandelt etc etc zu werden ...







