Freitag, 10 Februar 2023 | 06.041

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochter und ...

die Milchmädchenrechnung ......

fast ein ganzes Drittel der Erde soll unter Schutz gestellt werden …

wenn es nach dem Willen der Weltnaturgipfelstürmer geht …



aber schon diese Rechnung ist ohne den Wirt gemacht …

das heißt der rund 200 Staaten … die das alles umsetzen sollen …



selbst wenn das gelingen würde … was völlig unwahrscheinlich ist …

wäre das eine Milchmädchenrechnung … weil der Plan … so schön wie er ist …



völlig außer Acht läßt … daß gerade bei Gelingen des Plans …

die Welt anschließend eine andere wäre … und wieder niemand sie managen kann ...



gewissermaßen also eine Variante des klinischen Alltags …

Operation gelungen … Patient tot ...







