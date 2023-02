Donnerstag, 09 Februar 2023 | 06.040

Die würde des Menschen ...

der Krieg in der Ukra-ine ist grausame Realität …

und das Grausamste ist … daß er ein völlig unberechenbarer Stellvertreterkrieg ist ...



wie es ja generell heutzutage die Masche der Großmächste ist …

bzw überhaupt der Großen … in welchen Sparten auch immer …



sich bloß nicht direkt mit einander aus einander zu setzen …

sondern das mit allerlei Tricks und Spielchen ausdrücklich zu vermeiden …



der Hauptbereich neben der Politik ist die Religion (und dann das Recht) …

in jedem Fall also der Glaube …



statt herauszufinden … welche Religion nun wirklich brauchbarer ist als andere …

wird alles übertüncht und zugekleistert … und auf Ökumene gemacht ...







