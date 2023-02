Mittwoch, 08 Februar 2023 | 06.039

Das Verfassungsgericht der Bundespsychophysikerin ......

diejenigen bzw einige von denjenigen die noch nicht alles vergessen haben …

haben erkannt … daß es Mitmenschen gibt …



die von einem bemerkenswerten Vergessen betroffen sind …

unabhängig davon ob und oder wie sie auch darunter leiden ...



natürlich nicht unter dem Vergessen … denn selbst das haben sie ja vergessen ...

und merken es also gar nicht ...



sondern unter dem Gesamtbild dieser Krankheit … die da heißt Alzheimer ...

und in mannigfaltiger Art und Weise sich ausdrückt bzw das Krankheitsbild begleitet …



ähnliche Formen des Vergessens finden sich aber auch in anderen Lebensbereichen ...

speziell beim Bundesverfassungsgericht … das vom Vergessen des Rechts geprägt ist ...







