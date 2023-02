Mittwoch, 08 Februar 2023 | 06.039

Die Würde des Menschen ...

in vielen Ländern gibt es zwar auch eine Verfassung …

im Grunde genommen regelt den Gang der Dinge jedoch eine so genannte Staatsreligion …



und was diese Religion ist wird ähnlich wie das Recht von der Obrigkeit bestimmt …

also von denjenigen die die Macht haben …



und diese Macht nicht nur mit aller Willkür und Beliebigkeit …

sondern vor allem auch mit allen Mitteln und Möglichkeiten …



insbesondere denen des Rechts und eben der Religion verteidigen ...

bzw alles andere unter Strafe stellen … beispielsweise wegen Beleidigung der Religion …



in den westlichen Demokratien ist es umgekehrt …

die Machthaber beleidigen die Verfassung bzw überhaupt das Recht und die Religion ...



und das wird leider nicht unter Strafe gestellt … es gibt keine Möglichkeit das einzuklagen

und dann wird man noch veräppelt mit den Worten … ‘wo kein Kläger / ist kein Richter’ ...







