Dienstag, 07 Februar 2023 | 06.038

Das Verfassungsgericht der Bundespfarrerstochter ......

wo was vorwärts oder gar aufwärts geht … spricht man gerne von Baustellen ...

etwa um auszudrücken … gut Ding will Weile haben …



die Entwicklung der Menschheit … ganz abgesehen von Kriegen etc wie in der Ukra-ine …

wird zur Zeit jedoch bestimmt vom politischen Kollaps / vom Klimawandel / vom Artensterben ...



wobei das Artensterben praktisch eine vorweggenommene Folge des Klimawandels ist …

also eine Form der überholenden Kausalität ...



etwa genau so wie der Zusammenbruch der Rechtsprechung …

den Zusammenbruch des Staatswesens vorwegnimmt …



normalerweise heißt es … wenn der Schwanz steht ist der Verstand im Arsch …

beim Bundesverfassungsgericht ist der Verstand im Arsch … weil nur gilt was im Gesetz steht ...







