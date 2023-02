Dienstag, 07 Februar 2023 | 06.038

Die Würde des Menschen ...

der wichtigste Satz unserer Verfassung lautet …

die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Staat …



was in etwa heißen soll daß das Volk ‘herrscht’ ...

das praktische Verwalten und Regieren aber bestimmten Organen überläßt ...



von denen das wichtigste wiederum das eines so genannten Bundeskanzlers ist …

der verfassungsgemäß Land und Leute führen und die Verantwortung dafür auch tragen soll ...



was wiederum gewaltengteilt durch die Organe der Rerchtsprechung …

insbesondere das Bundesverfassungsgericht … kontrolliert und korrigiert werden soll …



hier zeigt sich jedoch … daß diese Herrschaft des Volkes gar nichts wert ist …

wenn und weil niemand nach fehlender Verantwortung fahndet geschweige das ahndet ...







