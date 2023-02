Montag, 06 Februar 2023 | 06.037

Die Würde des Menschen und ...

man spricht bei entsprechender Gelegenheit immer von der Würde des Amtes

zum Beispiel des Amtes des Bundespräsidenten …



um so mehr ist von dieser Würde die Rede …

je weniger wirkliche Macht mit so einem Amt verbunden ist ...



während die Amtsinhaber und andere Würde-schützer immer genau wissen …

wann ihre Würde bzw also die Würde des Amtes verletzt ist ...



hat bisher noch kein Bundespräsident gewußt …

wie er das Amt mit Würde führen geschweige füllen könnte …



Prä-sident heißt bekanntlich Vor-sitzender … in der Sprache des Volkes Sesselpfurzer …

weil sich der Präsident genau so wenig Richtung Volk bewegt wie das Bundesverfassungsgericht







