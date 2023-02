Montag, 06 Februar 2023 | 06.037

Das Verfassungsgericht der Bundes Betriebsnudel Kanzlerin ...

links die Sozialisten etc … rechts die Konservativisten etc ...

es ist aber egal ob man links oder rechts am Ziel vorbei schießt …



auch knapp daneben ist voll vorbei … und wer jetzt denkt … es gibt doch noch die Mitte …

die dazwischen ... die Liberalen etc … die müßten das Ziel doch treffen …



der liegt noch falscher … denn es ist natürlich auch egal … ob man drüber weg schießt ...

oder drunter durch oder gar ganz einfach in die Luft … ist ja eh alles Show ...



woran man erkennen kann … daß man ‘in der Mitte’ möglicherweise Wahlen betrügen …

also ich meine ‘gewinnen’ … aber nicht auch professionell verfassungsgemäß regieren kann ...



weil es zwischen gut und böse nicht ‘die Mitte’ gibt … sondern nur das Bundesverfassungsgericht ...

wenn es denn professionell und verfassungsgemäß Recht sprechen würde ...







