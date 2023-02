Samstag, 18 Februar 2023 | 07.049

Das Verfassungsgericht der Bundespsychophysikerin ...

als Tatort ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehn… daß ein Ort …

an dem eine Vielzahl von korrupten Kriminellen praktisch wohl Tag und Nacht überlegen …



wie sie in einer subtil organisierten Art und Weise die verfassungsmäßige Ordnung beseitigen

und statt dessen eine brutalstmögliche Diktatur hierzulande einrichten und ausüben können …



als ‘Tatort’ im eigentlichen Sinne zu bezeichnen ist …

während sich die Auswirkungen Atomregenwolkengleich über die Kontinente verteilen ...



für das was im Bundesverfassungsgericht verbrochen wird …

reicht der Begriff ‘organisierte’ Kriminalität nicht aus …



es handelt sich um ‘institutionalisierte’ mit der Macht und Gewalt eines Staates (!) betriebene Kriminalität

die über Leichen hinweggeht wie andernorts andere Staats-Kriminelle auch ...







