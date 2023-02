Samstag, 18 Februar 2023 | 07.049

Die Würde des Menschen und ... Erziehung / Bildung / Schulung ...

die Würde des Menschen verbirgt sich vielfach hinter ganz einfachen Begriffen die sich ...

nochmal der Einfachheit halber … hinter Buchstabenkombinationen verbergen …



wie zum Beispiel LGBTIQ+ … jeder weiß inzwischen was das heißt …

aber es gibt auch Begriffe die (noch) nicht so bekannt sind wie zum Beispiel SAGE ...



SAGE steht für Soziales / Arbeit / Gesundheit / Erziehung …

inclusive Bildung etc … und vor allem von Kindesbeinen an …



leider führt dieser Bereich zur Zeit noch ein Stiefmütterchen-Schattendasein …

und es ist zweifelhaft ob er je aus den Kinderschuhen herauswachsen kann ...



nachdem Angela Dorothea Merkel Sauer 30 Jahre lang …

konsequent für eine kulturelle tabula rasa gesorgt und nachhaltig hinterlassen hat ...







