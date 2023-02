Sonntag, 19 Februar 2023 | 07.050

Das Verfassungsgericht als Gottesgeschenk ...

von Gnaden der Angela Dorothea Merkel Sauer ...

wie gesagt … das Bundesverfassungsgericht ist eigentlich eine Art Gottesgeschenk …

von Angela Dorothea … die zwar nur so heißt … aber eben auch schenkt …



das ist also ungefähr vielleicht genau so ähnlich wie beim Papst …

der ja auch eigentlich (nur) Stellvertreter Jesu Christi heißt …



aber so tut … als wäre er Gott-gleich wenn nicht Gott selbst …

und sei ebenso selbstherrlich wie unfehlbar …



was meines Wissens nicht mal Gott selbst für sich in Anspruch nimmt …

geschweige Jesus Christus ...



und Angela Dorothea wiederum wäscht völlig ungeniert ihre Hände in ihrer Unschuld …

tut so als wär nix und läßt den Lieben Gott einen Guten Mann sein ...







