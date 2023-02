Sonntag, 19 Februar 2023 | 07.050

Die Würde des Menschen und ... die LGBTIQ+ Community ...

es gibt vergleichsweise einfache Unterscheidungsmerkmale für Menschen ...

also zum Beispiel jung und alt … arm und reich … links und rechts etc …



obwohl es auch hier diesen dritten bzw also mittleren Bereich gibt …

eher so oder eher so oder eher doch was ganz Anderes ...



ganz abgesehen von dem Spruch …

daß Wahlen angeblich ‘in der Mitte gewonnen werden’ ...



die Würde des Menschen ist wahrscheinlich einfach deshalb unantastbar …

weil man gar nicht weiß … wo man sie … ggfls … eigentlich anfassen soll ...



die Würde ‘des’ Menschen steht gleichbedeutend für die ‘Vielfalt’ des Menschen ...

für Frau Mann Kind Familie ... Community … Gesellschaft ... Volk ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen