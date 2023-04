Mittwoch, 19 April 2023 | 16.109

Die Rechte der Menschen ...

und das Recht auf Reformen ...

Deutschland fordert eine Reform der Welt-bank …

andere Länder gar eine Reform der Welt-ordnung ...



zum Erhalt etc der Artenvielfalt etc … zum Schutz etc des Klimas etc ...

zur Vorsorge etc bezüglich der Pandemien etc etc etc ...



was ist eine Reform … eine Reform ist immer ein Zeichen dafür

daß man nicht mit der Zeit gegangen ist …



in der Personalpolitik von Unternehmen gibt es den Erfahrungssatz …

wer nicht mit der Zeit geht muß mit der Zeit gehen ...



das ist so ähnlich wie der Klügere gibt immer nach …

und er gibt so lange nach bis er der Dümmere ist ..



etwas reformieren im Sinne von aktualisieren oder gar verbessern zu wollen …

nachdem man u.U. Jahrhunderte geschludert hat … ist also völlig absurd …



das beste Beispiel ist nach wie vor der 31. Oktober 1517 …

wo man auch schon mal was reformieren wollte ...



was man 15 Jahrhunderte lang völlig vergeigt …

und bis heute nicht korrigiert geschweige verbessert hat …



oder mit anderen Worten …

reformieren ist immer ein Synonym für verschlimmbessern ...



*



