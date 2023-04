Dienstag, 18 April 2023 | 16.108

Die Rechte der Menschen ...

und das Recht auf medizinische Behandlung ...

‘geht ne Frau zum Arzt’ … naja Sie kennen das schon …

und der Arzt sagt … Sie haben da ne Krankheit / wenn ich die nicht behandele müssen Sie sterben



und die Frau sagt … Sie sehen das von Ihrem beruflichen bzw medizinischen Standpunkt aus …

und da mögen Sie recht haben …



ich sehe das aber von meinem persönlichen und das heißt eher philosophischen Standpunkt aus …

und lehne diese Behandlung dankend ab …



womit wir bei der Atomkraft / bei der Pandemie / beim Klimawandel etc etc wären ...

wenn nicht gar bei den siamesischen Zwillingen …



alles was man als Ganzes betrachten kann …

besteht aus zwei ... nicht unbedingt gleichen Hälften oder Teilen oder so …



sonst wärs ja kein Ganzes … selbst Atomkerne kann man bekanntlich spalten …

bzw umgekehrt ... keine Hälfte kann ohne die andere leben bzw überleben ...



in der Mathematik gibt es diese Rechnung … bei der man immer ‘eins im Sinn’ behält …

vielleicht sollten wir mal Johann Wolfgang von Goethe in diesem Sinne im Sinn behalten ...



der mal erkannt und gesagt hat …

wenn etwas auf Dich überkommen ist … 'erwirb es' um es zu 'besitzen' …



das sollte heißen … wenn Du ein Vermögen erbst … es 'nützt' Dir nicht wirklich …

wenn Du nicht versuchst es Dir gewissermaßen zu (er)kaufen …



das sollte aber auch umgekehrt heißen ... wenn etwas auf Dich zugekommen ist …

was mit großen Risiken Gefahren Schäden Belastungen Kosten etc vebunden ist …



dann arbeite so lange und so intensiv daran … bis Du diese Risiken (…) unter Kontrolle hast …

mit der sprichwörtlichen Vogel-Strauß-Politik kommst Du mit Sicherheit nicht weiter …



und mit Staatsraison schon gar nicht …

mit anderen Worten ...



dieser so genannte Atomausstieg ist genau so hirnverbannt ...

wie die Verweigerung des Klimawandelverhinderungseinstiegs ...



beides ... auch der so genannte angebliche vorgebliche scheinbare Atomausstieg ...

wird sich als tödlich erweisen ...



*



Die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Kultur und Ent-würdigung / Vergewaltigung / Beseitigung ...







