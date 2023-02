Samstag, 04 Februar 2023 | 05.035

Das Verfassungsgericht der Bundespsychophysikerin und ...

die Gerichtskrise ...

alle Welt spricht von der Klimakrise …

und manche sprechen ja auch von der Energiekrise oder der Inflationskrise …



oder der Kriegskrise oder der Wirtschaftskrise etc ...

aber es wird immer so getan als gäbe es nur diese eine Krise …



und da klebt man (sic!) ein Pflästerchen drüber …

und schon kann mans so weitermachen wenn nicht noch doller als bisher ...



in Wirklichkeit ist aber der Begriff ‘Krise’ ein Synonym für Vielfalt …

das heißt … eine Krise ist eben nicht nur ‘eine’ Krise …



sondern ein Konglomerat … ein ganzes Syndrom von Krisen … die man …

nur beherrschen kann … wenn man die Ursachen behandelt … nicht die Symptome







