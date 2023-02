Samstag, 04 Februar 2023 | 05.035

Die Würde des Menschen und ... der relativitäts-theoretische Glaube ...

angeblich sitzen in der Regierung nur Experten …

theoretisch müßte das mit der Regierung an sich also funktionieren …



tut es aber ebenso praktisch wie bekanntlich nicht …

weil diese Experten alle nicht den Job haben für den sie Experten sind …



Albert Einstein hat immer gesagt … ‘Ihr werdet schon sehen’ …

als er seine Relativitäts-Theorien vorstellte …



ganz einfach deswegen … weil er daran glaubte … daß seine Berechnungen richtig waren

und darin liegt der Unterschied zur zweitgrößten deutschen Physikerin ...



sie hatte keine ‘Berechnungen’ … sie konnte eigentlich gar nicht rechnen …

sie konnte nur glauben … ‘wir schaffen das’ … Pfarrerstochter eben ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen