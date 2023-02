Freitag, 03 Februar 2023 | 05.034

Die Würde des Menschen und ...

die so genannten 'zwei Seiten' ...

es heißt immer … alles hätte zwei Seiten …

und die zwei Seiten dieses völlig unsinnigen Spruches sind …



daß es einerseits ein ebenso grandioser wie eben wertfreier Irrtum ist …

und andererseits eine ebenso grandiose wie absichtliche und absichtsvolle Irre-führung ...



ein Irrtum ist es insoweit also es natürlich nichts gibt … absolut nichts …

was nur zwei Seiten hätte … sondern es gilt auch hier das Prinzip der Vielfalt ...



eine Irreführung ist es insoweit … als es ebenso natürlich nichts gibt ...

was nicht unverzüglich von irgend jemand mißbraucht wird zum Nachteil Anderer ...



das gilt auch für die Würde wie auch für das Recht … es braucht immer zwei …

einen der sie hat und nutzen will und einen der sie achten und schützen soll ...







