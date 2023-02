Donnerstag, 02 Februar 2023 | 05.033

Die Würde des Menschen und ...









die Würde des Menschen ist unantastbar … weil das Bundesverfassungsgericht …

sie gar nicht auf dem Radar hat bzw auch gar nicht haben will …



die Würde des Menschen verhält sich zur Biodiversität wie 1 zu 100 …

nur um mal so eine Hausnummer zu nennen …



nur um zu zeigen … wenn das Bundesverfassungsgericht das mit der Würde schon nicht schafft

wie soll das dann mit der Biodiversität klappen …



mit anderen Worten … an sich würde ein Verhältnis von 1 zu 10 schon reichen …

in Wirklichkeit ist es aber wahrscheinlich ein Verhältnis von 1 zu 1000 ...



das Problem ist ebenso einfach wie eindeutig … daß die an sich verantwortlichen Strategen

entsprechend auch nach wie vor nicht begriffen haben … um welche Dimensionen es hier geht



daß sie sich regelrecht weigern … sich in den infrage kommenden Aspekten zu professionalisieren

und endlich mit der Merkelschen Spiel und Spaß Politik aufzuhören ...







