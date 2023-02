Mittwoch, 01 Februar 2023 | 05.032

Das Verfassungsgericht der Bundespsychophysikerin ...

Religion und Recht haben viel gemeinsam … insbesondere … sie leben vom Glauben …

die Religion ... vom Glauben an irgend welche Götter wmd ...



bzw daran … daß man mit Gebeten und indem man den Menschen die Furcht vor den Göttern

einbleut zu hinreichendem Wohlverhalten bewegen könne ...



das Recht ... von dem Glauben an den Rechtsstaat …

bzw daran daß man mit Gesetzen und Polizei das Leben der Menschen hinreichend regeln könne



eines der neueren Beispiele sind die gesetzlichen Regelungen für den Windkraftausbau einerseits

und den Artenschutz andererseits …



mit den Bäumen ist es bekanntlich so … daß manche vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen …

bei den Windrädern ist es gewissermaßen umgekehrt …



‘ein’ Windrad … und schon wird so getan … als könnte man vor lauter Windrädern …

den Himmel nicht mehr sehen …



obwohl vorsichtshalber 'viele Windräder' nicht Wind’wald’ genannt werden ...

sondern ebenso bescheidener wie beschönigender Weise Wind’park’ ...



das Bundesverfassungsgericht hat zwar noch nichts entschieden …

aber immerhin gibt es schon Erkenntnisse der Art …



‘Ausbau der Windkraft und Schutz der Artenvielfalt gehören zusammen’

na dann ...







