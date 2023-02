Mittwoch, 01 Februar 2023 | 05.032

Die Würde des Menschen ...

das Grund-legende Problem läßt sich doch im Grund-genommen ganz einfach beschreiben …

wenn man eine Kuh schlachten will …



braucht man einen Metzger … der weiß wie man das professionell macht …

bzw wie man aus der dann toten Kuh Rindswürste und Rouladen etc macht ...



laut Verfassung soll hierzulande verfassungsgemäß Politik gemacht werden ...

also bräuchte man entsprechend einen Manager … der das professionell macht ...



bzw also einen demokratischen und sozialen Staat herstellt (!!!) …

und den seiner verfassungsmäßigen Ordnung entsprechend einrichtet und ausübt ...



auch dieser Manager müßte aber im gesellschaftlichen Prozeß hergestellt werden ...

und daß das systematisch verhindert wird … ist unter der Würde des Menschen ...







