Montag, 17 April 2023 | 16.107

Die Rechte der Menschen ...

und die Förderung der Demokratie ...

nach wie vor weiß zwar kein verantwortlicher Politiker was eigentlich Demokratie ist …

weil das Bundesverfassungsgericht sich hartnäckig weigert …



das mal hinreichend zu definieren … aber jetzt soll diese Lücke geschlossen werden …

jetzt soll es wenn schon keine Demokratie so wenigstens ein Demokratieförderungsgesetz geben ...



damit hat die Demokratie endgültig die Ebene des Rechtsstaats erreicht …

das heißt die unterste Ebene um nicht zu sagen die unterste Schublade …



denn da kann sie dann am besten versauern … oder vermerkeln …

oder vielleicht auch verkasnern ...



Demokratie ist ein feststehender Begriff so wie Rappe oder Schimmel …

man kann den Begriff des Rappen nicht dadurch fördern … daß man ihn schwarzer Rappe nennt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden ... Spanien ... Belgien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Dorothea Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen