Sonntag, 16 April 2023 | 15.106

Die Rechte der Menschen ...

der ein-heimischen wie der ein-gewandertern ...

unsere bundesrepublikanischen Weltpolitiker wollen Deutschland jetzt

zu einem modernen Einwanderungsland machen …



was also wieder mal so ein tolles um nicht zu sagen hirnverbranntes Schlagwort ist …

obwohl bzw weil niemand weiß was das eigentlich ist geschweige wie das geht …



Frau Merkel hat noch gesagt … Politik ist ein Spiel und das muß Spaß machen ...

der aktuelle Bundeskanzler glaubt sogar … Politik sei ein Kinderspiel ...



und benimmt sich auch entsprechend … als wäre er im Kindergarten und es ging nur darum …

möglichst laut und lustig mit Küchengeräten auf Kochtöpfen rumzuschlagen ...



es geht aber im Ernst um sinnvolle professionelle verantwortliche …

seriöse und demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Politik ...



und die dreht sich eben nicht darum …

wie holen wir immer mehr immer mehr völlig ungebildete Einwanderer ins Land …



zu Bürgern … deren größtes Problem eh schon eine völlige …

systematisch betriebene und gesteuerte Verwahrlosung und Verblödung ist ...



sondern wer managt und regiert das Land …

wer leitet und führt die Menschen die noch halbwegs leistungs-fähig und willig sind ...



und wer versorgt und pflegt diejenigen Bürger … die aus den ebenso unterschiedlichsten

wie vielfältigsten Gründen der Hilfe bedürfen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Himmelfahrt Höllenfahrt Irrfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen