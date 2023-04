Samstag, 15 April 2023 | 15.105

Die Rechte der Menschen und ...

gibt es ein Recht auf Geheimhaltung ?

es gibt Dinge … die werden im Internet veröffentlich damit sie möglichst oft ‘geliked ‘ werden

das so genannte internet of things …



und dann gibt es Dinge die auch veröffentlicht werden … und die auch geliked werden ...

die aber gar nicht veröffentlicht werden sollten …



solche Dinge nennt man dann ‘geleaked’ … weil das mitunter hoch-brisante ‘Dinge’ sind …

im aktuellen Einzelfall wieder mal staatsgefährdende Dinge …



weil wir doch grad noch beim Osterhasen sind … um nicht zu sagen … bei Heidi Klum …

die glaubt … sie könne von ihren blanken Brüsten ablenken indem sie sich Hasenohren aufsetzt ...



wenn jemand glaubt … er könne Weltpolitik machen … also überhaupt ...

und das ginge … ohne dabei mit offenen um nicht zu sagen demokratischen Karten zu spielen …



und dann auch noch so naiv ist zu glauben … er könne seine üblen Tricks geheim halten …

der glaubt auch an den Osterhasen ...



*



die Po-litische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Verwahrlosung und Verblödung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen