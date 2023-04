Freitag, 14 April 2023 | 15.104

Die Rechte der Menschen ...

aber ... wer und oder was ist ein Mensch ?

Politik ist ein Spiel und das muß Spaß machen … sagt Frau Merkel …

wenn das also für Politiker gilt … wie gilt das dann für Otto Normalverbraucher wmd …



anscheinend … wir leben … um uns möglichst sinnlos unterhalten zu lassen …

Hauptsache es macht irgend wie Spaß … dann merken wir das nicht so …



zum Beispiel … ‘girls wanna have fun’

neuerdings immerhin in der Form ‘girls wanna have fun-damental rights ...



Menschen können grausam sein oder sind per se grausam …

wenn und weil sie nicht verstehen … was sie fühlen hören sehen …



bzw wie andere Menschen denken handeln sich verhalten …

und den Tageslauf gestalten ...



und das gilt praktisch unterschiedslos … selbst innerhalb einer Familie …

egal wie nach sich die Menschen an sich stehen ...



es gibt bekanntlich Menschen … die werden im selben Geburtsvorgang geboren …

sind aber keine Zwillinge …



dann gibt es die richtigen Zwillinge … zwei-ei-ig oder gar ein-ei-ig …

und es gibt Zwillinge … die sogar zusammengewachsen sind … aber zwei Köpfe haben ...



und … wie gesagt … jeder Kopf … egal worauf er sitzt … hat seinen eigenen Willen …

kein Wunder also … daß eine Koalition mit drei Köpfen nichts zustande bringt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit / Fitness / Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit / Intensivstation / Tod ...







