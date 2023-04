Donnerstag, 13 April 2023 | 15.103

Christos vas kresi ...

Christus ist wahrhaftig auferstanden ...

Christus stirbt am Kreuz den Tod und wird ins Grag gelegt … steht aber wieder auf …

und tut so als wär nix … damit ‘wir’ (!) leben können ...



es könnte also sein … daß diese ganze Geschichte von der göttlichen Vorsehung her

(nur) symbolisch gemeint ist … als Hinweis …



schaut her … Ihr müßt immer erst ganz unten durch … bevor Ihr richtig zu Bewußtsein kommt …

und es in neuer Form wieder weiter geht …



das ist so mit Corona … und mit dem Atomausstieg … und mit dem Klimawandel …

und ohne das wirds auch mit dem Krieg in der Ukra-ine nicht gehen ... ...



in dieser Symbolik steckt als nicht nur Mut und Wille … den Kampf aufzunehmen …

sondern auch die Kraft und die Zuversicht … den Kampf zu bestehen ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mimikry und Mimosie ...







