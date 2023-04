Mittwoch, 12 April 2023 | 15.102

Der Mensch ... und sein Handeln ... und ...

die Menschen ... und wie sie behandelt werden ...

‘der’ Mensch … das ist zum Beispiel Wladimir Wladimirowitsch Putin …

oder Angela Dorothea Merkel … der Gleichberechtigung wegen …



obwohl man da rein sprachlich ja sagen müßte ‘die’ Mensch … oder gar die Menschin …

was dann doch irgend wie nicht geht …



was in etwa erklärt … wieso diese Frau eigentlich ein Un-mensch ist …

gar kein Mensch … oder zumindest keine Frau ...



im Gegensatz zu ‘dem Herrn’ Putin …

wo nichts erklärt wieso das so ein Unmensch ist ...



der Begriff ‘Mensch’ gehört zu den Begriffen … die rechtlich bisher nicht definiert sind …

geschweige allgemein verfassungsmäßig oder speziell durch das Bundesverfassungsgericht ...



diese Tatsache … daß allein in der Ukra-ine tagtäglich rund 1000 menschliche Lebewesen

sterben … weil eine Handvoll menschlicher Lebewesen das so will …



und der ganze Rest der über acht Milliarden menschlichen Lebewesen das so hinnimmt ...

und sich nicht gegen diese Handvoll idiotischer Lebewesen wehrt ...



läßt Zweifel daran aufkommen … ob es diesen ‘Mensch’ im philosophischen Sinne

überhaupt gibt ...



daß also ein bemerkenswert hoher Anteil der 'Menschen' sich täglich ...

mißhandeln und mißbrauchen ... abschlachten und vernichten läßt ...



als wäre das Leben ein einziger und ständiger Holocaust ...

als gäbe es in unserer Kultur neben dem Begriff Mensch nicht auch Recht und Würde ...



