Dienstag, 11 April 2023 | 15.101

Die Rechte der Menschen und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

ante scriptum ..

hors d'oeuvre ...



atemlos durch die Nacht mit Helene Fischer (...)

ist besser als grenzenlos gedankenlos hirnlos verantwortungslos (...)



mit Annelena Baerbock (...)

durch den politischen Wahnsinn dieser Tage / Wochen / Monate / Jahre / Jahrzehnte (...)



*



das ist in etwa so wie die Societas Jesu / Die Jesuiten ...

das heißt vor allem dem Gehorsam verpflichtet …



gegenüber dem Bundeskanzler (und seiner Regierung) …

so genanntes Bundeskabinett ...



bzw also dem Papst und 'seiner' Regierung …

Bischofskollegium / Kardinalskabinett ...



wenn nicht beiden zugleich …

denn ein Teil der Richter ist ja zumindest katholisch wenn nicht jesuitisch ...



die Jesuiten sind also dem Glauben als solchem ebenso wenig verpflichtet …

wie das Bundesverfassungsgericht dem Recht … denn davor kommt noch das Gesetz ...



*



Die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

soweit sie noch nicht dem Brexit gefolgt sind ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Diktatur und Vergewaltigung ...







