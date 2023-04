Montag, 10 April 2023 | 15.100

Ostern und kein Frieden in der Ukra-ine ...

Hauptsache Party auf dem Petersplatz ...

heute ohne urbi et orbi valde mundi universitas … aber immer noch Ostern ...

Auferstehung ist 'eine' Sache … wieder richtig in die Gänge kommen 'eine ganz andere' …



und dann sind da ja noch die Vorbereitungen für das Verlassen des Erdkreises …

für den Start ins Weltall … ascensum in caelum ... pro deum atque hominem fidem ...



feststeht daß Jesus Christus nicht vom Himmel gefallen ist ...

sondern ganz normal wie jeder andere Sterbliche auch ‘geboren’ wurde und aufgewachsen ist ...



von dem Wunder um die Empfängnis oder wer der eigentlich der Bohrer war mal abgesehen …

aber wir wissen ja … ‘Wunder gibt es immer wieder’ ...



es könnte also sein … daß sich die Rückkehr Jesu Christi nur deshalb verzögert …

weil Gott nicht so richtig weiß … wohin er Jesum eigentlich schicken soll …



denn einfach so mit einer Drohne nach Jerusalem hätte ja keine Chance …

die würde mit Sicherheit von den Juden abgeschossen ...



also mit der von Frau Merkel staatsraisonierten deutschen Sicherheit ...

und das käme ja praktisch einer zweiten Kreuzigung gleich ...



sowas ist weder in der Heiligen Schrift vorgesehen ...

noch hat der Heilige Vater in seinen Osterbotschaften derartiges angedeutet …



und der müßte es ja wissen …

in seiner un_endlichen (Lebens)Weisheit und Allgewalt ...



*



der Politische Film ... am Oster-Montag ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden / Spanien / Belgien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Kreuzigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen