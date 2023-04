Sonntag, 09 April 2023 | 14.099

Die de facto Rechtlosigkeit der Tiere und ...

das Strafrecht der Menschen ...

'Frau hat Sex mit Hund … und filmt sich dabei …

wird dafür bezahlt' … und der Hund kriegt sicher auch ein Leckerli ...



das Video wurde im Netz verbreitet … und mehrere US-Medien berichteten ...

ihrer offensichtlich ebenfalls interessierten Leserschaft entsprechend darüber ...



bis ein möglicherweise ebenfalls einschlägig aber auch in anderer Hinsicht interessierter

Staatsanwalt davon erfuhr und der Frau das verbot ... bzw sie anklagte …



wegen eines in ihrer Hinsicht unnatürlichen Geschlechtsverkehrs und wegen schwerer Tierqualerei

im Hinblick auf den Hund … ihren ‘Diensthund’ wie die Frau ihn nennt ...



auch der zuständige Richter zeigte sich im Sinne des Staatsanwalts verständig ...

und verhängte zunächst mal eine Kaution von 25.000 Dollar ...



sowie die Auflage sich generall von Tieren fernzuhalten …

der 'Diensthund' wurde natürlich beschlagnahmt bzw 'gerettet' ... wie die Polizei schreibt ...



weil wir grad Ostern haben … wer glaubt daß man solcherart die Dinge adaequat behandeln würde

der glaubt auch an den Osterhasen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmos / astro politen ...



das Politische Thema ... DLR ... Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Himmelfahrt / Höllenfahrt / Irrfahrt ...







