Die de facto Rechtlosigkeit der Menschen ... pro forma von Menschenrechten zu sprechen ist also wie die sprichwörtliche Mauer

also diese Mauer … hinter der sich lupenreine Diktatur verbirgt …

mit der man aber um so ungenierter jede Menge gute Geschäfte machen kann ...



wir wissen schon … die Verfassung steht zwar schwarz auf weiß … aber auf Papier ...

und Papier ist geduldig ...



mit anderen Worten … die Begriffe … die das Wesen der Verfassung ausmachen …

werden nicht definiert …



so daß jeder sie interpretieren um nicht zu sagen relativieren kann wie er will …

was man jeden Tag um nicht zu sagen stündlich daran sehen kann …



wie in den Medien allgemein und in Talkshows ganz speziell …

mit dem Gebrauch bzw eher Mißbrauch dieser Begriffe umgegangen wird ...



noch schlimmer sind nur die Organe der Rechtsprechung …

die den beliebigen und willkürlichen Umgang mit diesen hochsensiblen Begriffen ...



immer damit ummänteln … das seien ja nur Einzelentscheidungen ...

und da könne man schon mal ein Auge und sämtliche Hühneraugen zudrücken ...



noch schlimmer sind die Organe der Rechtsprechung aber vor allem deswegen …

weil es ja gerade ihre ureigenste verfassungsmäßige Pflicht und Schuldigkeit wäre …



diese Begriffe hinreichend zu definieren … damit aus einer oder gar mehreren …

speziellen Relativierungstheorien auch mal eine allgemeine wird ...



da ist man aber beim Bundesverfassungsgericht auf dem völlig falschen Dampfer …

das Höchste Gericht ist nichts anderes als eine Abteilung der Regierung ...



die der Regierung im Sinne der jeweiligen (!) Regierung (sprich Diktatur) zuarbeitet (!) …

und nicht etwas im Sinne des Volkes oder gar des Rechts berät geschweige kontrolliert ...



*



die Politische Ausstellung am Karsamstag / Ostersamstag ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Verwahrlosung und Verblödung ...







