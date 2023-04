Dienstag, 04 April 2023 | 14.094

Die Rechte der Menschen und die Demokratie ...

bzw der Umgang damit und darin ...

das muß man sich wieder mal alles illustriert vorstellen …

objektiv kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen ...



daß das politische Handeln und Verhalten des Hamburger Bürgermeisters ...

nicht dem Klimaschutz dient ….



und wenn sich das Volk in einer offiziell verfassungsmäßigen Demokratie dagegen wehrt …

dann sagt eben dieser Hamburger Bürgermeister etc …



zur Zeit einer der vier maßgebendsten Mitbürger in diesem unserem Land ...

‘so können wir in einer Demokratie (!???) nicht mit einander umgehen ...



und ich bin fest davon überzeugt … daß solche Proteste …

(also eines der wesentlichsten Elemente bzw Komponenten der Demokratie !!!) …



weder der Demokratie noch dem Klimaschutz dienen’ (???) ...

sagts - und will zu seiner staats-polizeilich geschützten Tagesordnung übergehen ...



laut Verfassung soll Politik nicht nur Staatsraison sein … sondern ausdrücklich auch

in Verantwortung für die künftigen Generationen gemacht werden …



und das fängt nun mal natürlicherweise damit an …

daß heute (!) 4. April 2023 die Zeugungsfähigkeit und Gebärfähigkeit …



der 'heutigen' / aktuellen Generation erhalten bleibt … und deren (!!!) unter Umständen

schon nicht mehr reversible Schäden in Betracht gezogen werden !!!



und diejenigen … die seit Jahren wenn nicht Jahrzehnten … sich als Spitzenkriminelle

betätigt und erwiesen haben …



wenn schon nicht bestraft … so doch wenigstens daran gehindert werden …

weiter ihre völlig hirnverbrannte Politik zu machen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

die noch nicht dem Brexit gefolgt sind ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Diktatur und Vergewaltigung ...







