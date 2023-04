Sonntag, 02 April 2023 | 13.092

Der deutsche so genannte Rechtsstaat ...

und die Gleichberechtigung ...

Ursula von der Leyern ist mehr noch als Angela Merkel das Musterbeispiel einer Frau …

die sich freut daß sie mit dem Porsche ihres Manners fahren darf …



wenn der ihn gerade nicht braucht … weil er mit seinem Lamborghini unterwegs ist ...

und den Maserati seiner Geliebten überlassen hat …



an zweiter Stelle daran denkt … daß sie noch schnell zum Friseur muß …

und wie sie den Mann abends mit neuen Dessous überraschen kann …



und an dritter Stelle noch kurz schnell an den Rest …

Kinder und Schule ... Haushalt und Sport … Alten und Krankenpflege etc ...



groteskerweise wird dieses System weltweit (!) Demokratie genannt

denn es gibt ja inzwischen kaum noch einen Staat der sich nicht Demokratie nennt



oder sich irgend wie auf eine Legitimation durch das Volk beruft …

selbst die schlimmsten Dikataturen wie China und Rußland oder Korea und Israel etc ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Himmelfahrt Höllenfahrt Irrfahrt Spaßfahrt ...







