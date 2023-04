Samstag, 01 April 2023 | 13.091

Der deutsche so genannte Rechtsstaat ...

und seine Relativierung ...

Frauen … zum Beispiel … leisten existenziell elementarst wichtigste Arbeit …

kriegen aber allenfalls 13% bezahlt …



Kinderpflichten / Altenpflichten / Haushaltspflichten / Pflegepflichten etc … alles umsonst ...

von den so genannten ehelichen Pflichten ganz zu schweigen ...



Männer hingegen leisten allenfalls zu 13% halbwegs sinnvolle Arbeit …

das Meiste ist Mord unf Totschlag ... Vergewaltigung und Zerstörung von Menschheit und Natur



nehmen sich dafür aber mehr oder weniger gewaltsam alles … ich betone 'alles' !!! …

was Männer und Frauen an sich gemeinsam so ‘erwirtschaften’ wie das heißt …



was Frauen davon als 'Bezahlung' abkriegen … sind nicht mehr als Almosen …

Essen Kleidung und Logis … und auch das teilweise nur knapp über der Bettelstufe …



hier von einem gender pay ‘gap’ zu sprechen … stellt die Dinge nicht nur auf den Kopf …

ist nicht nur völlig absurd / grotesk / paradox / hirnverbannt …



sondern offenbart die Zweiphasen-Idiotie des Menschlich Männlichen schlechthin …

Verstand entweder im Arsch … aber fruchtbar ... oder mißbraucht … zur Zerstörung ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Verwahrlosung und Verblödung ...







