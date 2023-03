Freitag, 31 März 2023 | 13.090

Die Rechte der Menschen und ...

die Gericvhtsverhandlung ...

wieso muß ich mir sowas überhaupt gefallen lassen …

mich derart überfahren zu lassen ...



von einem Kind … das meine Enkelin sein könnte …

das aber zwei Staatsprüfungen abgelegt hat in einem dubiosen Staat …



und deshalb Richterin spielen darf … getreu dem Motto von Frau Merkel …

Rechtsprechung ist ein Spiel und das muß Spaß machen ...



immerhin ist das eine angemessenere Unterhaltung als eine von den vielen Talkshow

denn da kommt ja nun gar nichts bei raus … nicht mal der Nachwuchs …



es ist 13 Uhr zwei Tage nach der Zeitumstellung ... aber die Uhr ist immer noch nicht umgestellt

also eigentlich 14 Uhr und Beginn der 'Hauptverhandlung' ... aber nichts tut aich ...



sowas dauert bei uns … meint der Wachhabende lakonisch ...

im Grunde genommen ist es aber symbolisch …



denn auch das Gericht begreift nicht worum es eigentlich geht …

und weigert sich … sich besser informieren zu lassen (s. don’t confuse me) ...



bloß nicht irremachen lassen ...

ein Strafverfaren ist nicht der Ort ... Defizite aufzuarbeiten ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







