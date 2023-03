Donnerstag, 30 März 2023 | 13.089

Die Rechte der Menschen und die Würde ...

bzw die Hauptverhandlung ...

normalerweise heißt es … jemand steht vor Gericht …

rechtssystematisch relativiert heißt das aber …



man steht nicht vor Gericht … sondern man sitzt …

man kommt rein … und schon heißt es setzen Sie sich mal da (!) hin ...



oben auf dem Podium das Hohe (sic!) Gericht …

unten … par terre … in dem Staub … den die letzte Reinigung noch gelassen hat …



der arme aufgeregte hilflose erbarmungswürdige Angeklagte ...

selbst der Staatsanwalt sitzt da in Hemdsärmeln fast bedauerndswert am Katzentisch



kaum steht man mal auf … um sich besser verständlich zu machen …

oder weil man die müden Knochen bewegen will …



nachdem die Verhandlung mit ner halben Stunde Verspätung unentschuldigt begonnen hat

erklärt allenfalls dadurch …



daß der vorherige junge Angeklagte heulend aus dem Gerichtssaal kam …

nur mühsam von der Mutter getröstet ...



da wird man schon selbst angeschissen …

‘Setzen Sie sich mal wieder hin’ ...



und ‘verhandelt’ geschweige erörtert wird natürlich auch nicht …

das Gericht trägt seine Meinung vor …



nach dem Prinzip … I’ve made up my mind don’t confuse me with the facts ...

und relativiert allenfalls durch das Zugeständnis ‘man könnte zumindest der Meinung sein’



aber auch diese ‘könnte’Meinung gilt dann eben uneingeschränkt

ohne wenn und aber ...



die Meinung daß auch der Andere mal Recht haben ’könnte’ ...

ist im Rechtsstaat nicht vorgesehen ...



bzw wie ein Richter grad dieser Tage sagte …

‘ich habe weder Vorteile noch Nachteile davon …



welche Meinung ich hier vertrete und ob ich Sie verurteile oder freispreche ...

sprachs … und verurteilte ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer und ... Mimi-kry ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen