Dienstag, 31 Januar 2023 | 05.031

Das Verfassungsgericht ... der Bundespfarrerstochter ...

Altersgeld Bürgergeld Familiengeld Gasgeld Gießkannengeld Kindergeld Mehrgeld ...

Steuergeld Stromgeld Studiengeld Wohngeld … immer mehr Mehrgeld …



und alles Tropfen auf den heißen Stein … mit denen sich völlig idiotische dilettentische hirnverbrannte verantwortungslose gewaltengeteilte so genannte Politiker davor drücken wollen …



halbwegs sinnvolle und professionelle … demokratische und soziale …

und auch sonst verfassungsgemäße Politik zu machen ...



eine Welt … in der es möglich ist … daß ein Herr Putin ein riesiges Land wie die Ukra-ine

überfällt und praktisch dem Erdboden gleichmacht ...



eine riesige Bevölkerung dahinter steht … eine riesige Armee diese ‘Befehle’ ausführt

und ein noch riesigerer so genannter Westen das nicht verhindert …



kann ja nicht in einem verfassungsmäßigen Zustand sein … wenn man nicht anfängt …

an dieser Front zu arbeiten geschweige zu kämpfen … ist diese ganze Welt völlig sinnlos ...







