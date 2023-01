Dienstag, 31 Januar 2023 | 05.031

Die Würde des Menschen und ...

die Vergewaltigung ...

die Bundesregierung lobt und bewundert dem Mut und die Widerstandskraft der Ukra-iner wmd

während die Ukra-iner wmd schier verzweifeln …



an der Mutlosigkeit und Unentschlossenheit der Bundesregierung …

die sich damit brüstet … daß sie Ukra-inern Zuflucht und Obdach gewährt …



fast so wie Angela Merkel mal sagte … ‘wenn ich mich dafür entschuldigen soll …

daß ich hier ein paar Flüchtlinge aufnehme … dann ist das nicht mein Land’



während das deutsche Volk … also nicht die Regierung …

unbefangene und unbedingte Hilfsbereitschaft und Solidarität beweist ...



wie die Regierung handelt … ist das also nicht anders … als wenn jemand zusieht …

wie eine Frau .. die mit ihrem Kind unterwegs ist … vergewaltigt wird …



sich auf die Schulter klopft und sagt … ich kümmere mich um das Kind …

und passe auf … daß nicht auch noch das Gepäck abhanden kommt …



Deutschland sollte mal am Hindukusch verteidigt werden …

und das ging bekanntlich schon schief …



jetzt steht der Putin-Taliban vor unserer Haustür … und es gibt tatsächlich Leute …

die überlegen … wolle mern reilasse … bzw sogar solche die das ausdrücklich fordern ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen