Montag, 30 Januar 2023 | 05.030

Das Verfassungsgericht ...

der Bundesbetriebsnudelkanzlerin ...

eigentlich ist es ja Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts … sich Gedanken zu machen

über die großen Fragen unserer Zeit …



die durch verfassungsgemäße Politik geregelt / beantwortet / gelöst werden sollen ...

wie zum Beispiel … sind wir überhaupt in einer verfassungsmäßigen Verfassung …



es ist nicht so … daß das Bundesverfassungsgericht so überlastet wäre … daß es sich ...

mit den anstehenden Fragen nicht beschäftigen könnte ... nein es will das einfach nicht …



was anderen Institutionen die Chance gibt … in dieser Lücke tätig zu werden …

so startet die Deutschlandradio-Denkfabrik zum Beispiel mit ihrem neuen Jahresthema …



‘Sind wir eine wehrhafte Demokratie’ ? allerdings ohne zunächst mal die Frage zu stellen …

sind wir überhaupt eine Demokratie ??? aber das wäre ja Ernst und Radio soll ja Spaß machen !!!







