Montag, 30 Januar 2023 | 05.030

Die Würde des Menschen und ...

der Bundestag befaßt sich zur Zeit mit einem Gesetzgebungsverfahren

zur Regulierung der Suizidhilfe …



die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben hat die Schweizer Ärztin Dr. Erika Preisig

mit ihrem Arthur-Koestler-Preis geehrt für weit über die Schweiz hinausgehendes Engagement...



mit ihrer Zeitschrift Humanes Leben – Humanes Sterben berichtet und wirkt die DGHS

über ihre Initiativen in allen Bereichen von Recht / Beratung / Begleitung / Betreuung ...



auch in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage …

was der Krieg in der Ukra-ine mit Humanem Leben geschweige Sterben zu tun hat ...



bzw … ganz genau genommen … was er mit humaner Politik zu tun hat …

mit politischem Handeln und Verhalten auf der Basis unserer Verfassung ...







