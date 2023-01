Sonntag, 29 Januar 2023 | 04.029

Das Verfassungsgericht als Gottesgeschenk ...

von Gnaden der Angela Dorothea Merkel Sauer ......

der offensichtliche Wettlauf zwischen West und Ost …

erinnert zunehmend an diese Geschichte von dem Hasen und den zwei (sic!) Igeln …



das heißt ... immer wenn der Westen aufwacht und ankommt …

sind die Chinesen schon da … wenn nicht auch die Russen oder gar die Koreaner …



und der Westen merkt das einfach nicht … wie eben der Hase …

bzw ‘wie der Hase läuft ...’



zu Lande / zu Wasser / und in der Luft … um nicht zu sagen auch im Weltraum …

haben die Chinesen die Welt bereits voll im Griff und die Nase vorn ...



diese Idee mit der Seidenstraße ist einfach grandios …

und Wohl und Weh des Westens hängen allmählich am seidenen Faden ...







