Das Verfassungsgericht ...

der Bundespsychophysikerin ...

beim jetzigen Stand der Dinge ist kaum damit zu rechnen … daß die westliche Welt

zu der Stärke zurückfindet die sie mal hatte …



als die USA die führende Weltmacht und der Dollar die leitende Weltwährung war …

diese Führungsrolle wurde ebenso leichtsinnig wie hirnverbannt aufgegeben …



und nichts Vergleichbares dafür aufgebaut … zum Ausgleich … zur Balance …

die Europäische Union hat hier völlig versagt und sich mit dem Brexit den Todesstoß gegeben



im so genannten Osten der Welt … also da wo an sich immer das Licht auf und an geht ...

sind zwei wenn nicht drei Herren am Werk und an der Macht … die genau wissen was sie wollen …



und bereit sind … alles aber wirklich alles aufs Spiel zu setzen und einzusetzen …

im Westen dagegen nicht mal die sprichwörtlichen Köche … sondern nur Waschlappen ...







