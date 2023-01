Donnerstag, 26 Januar 2023 | 04.026

Das Verfassungsgericht ...

der Bundesbetriebsnudelkanzlerin ...

der am häufigsten verwendete Begriff im täglichen Geschehen ist wahrschein der des Teilens ...

millionenfach … oder sinds gar Milliarden … wird geteilt … Gottweißwasalles ...



außerdem haben wir die Gewalten-teilung ...

dann haben wir die Teilung in Bund Länder Kommunen …



und auf wundersame Weise vermehrt sich vor allem auch die Bürokratie …

anscheinend durch Zellteilung ...



denn Administration und Behörden … Ämter und Ministerien … bauen unentwegt …

das Kanzleramt nimmt Dimensionen an wie sie schon Adolf Hitler vorgeschwebt haben



es fehlt jetzt nur noch der Antrag zur Änderung des Grundgesetzes …

statt Deutschland ist ein demokratischer Staat in Deutschland ist ein bürokratischer Staat







