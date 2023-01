Mittwoch, 25 Januar 2023 | 04.025

Das Verfassungsgericht und ...

die Bundespsychophysikerin ...

es gab Zeiten … da wurde Deutschland am Hindukusch verteidigt …

und wie man weiß … endete das mit einer schrecklichen Niederlage …



aktuell wird in der Ukra-ine verteidigt … Deutschland … Europa … die westliche Welt …

oder doch praktisch der ganze Rest der freien und unfreien Welt …



gegen diesen einen Herrn Wladimir Wladimirowitsch Putin ...

und offensichtlich will sich dieser Herr Putin von den Taliban nicht übertreffen lassen …



der Unterschied ist halt … von den Taliban hatten wir hier in Europa …

so unmittelbar eigentlich nichts zu befürchten … es ging da mehr ums Prinzip …



Herrn Putin scheint nichts daran hindern zu können … morgen von seiner Botschaft

zum Kanzleramt zu laufen und zu sagen … nun gebt mir mal die Schlüssel ...







