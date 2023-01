Dienstag, 24 Januar 2023 | 04.024

Das Verfassungsgericht ...

der Bundespfarrerstochter ...

die Jugend stürmt an die Front … nicht an die militärische … sondern an die politische …

aber zumindest im übertragenen Sinne wird sie da genau so verheizt …



Greta Thunberg ist jetzt immerhin schon 20 …

und 20-30-jährige mischen zur Zeit auch den Bundestag auf



nach dem Motto … ein 60jähriger Ostwestfale mit katholischen Wurzeln kann das Volk

auch nicht besser vertreten als eine 30-jährige Ostthüringerin mit syrischen Wurzeln ...



es geht um eine Veränderung der politischen Kultur ...

als institutionelle Bremse erweist sich zur Zeit noch das Bundesverfassungsgericht ...



man darf also gespannt warten …

wann die Jugend das Bundesverfassungsgericht stürmt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen