Sonntag, 29 Januar 2023 | 04.029

Die Würde des Menschen und ...

die Gewalten ......

die Menschen können nicht in Frieden leben ...

nicht nur die Frömmsten und weil es den bösen Nachbarn nicht gefällt …



sondern auch allen möglichen Eliten / Kräften / Reichen etc …

und vor allem sowohl niederen als auch höheren Gewalten ...



und das ist ein weites Feld … gemeinhin spricht man von drei Gewalten …

also Legislative / Exekutive / Judikative …



aber es gibt auch die Vierte Gewalt … wo man sich nicht so recht einig ist …

sind das die Journalisten / die Presse / die Medien … oder alle zusammen …



alles was mit Religion und Glaube und Kirche zu tun hat gilt als fünfte Gewalt …

und wenn Männer Frauen vergewaltigen spricht von von der sexten Gewalt ...







